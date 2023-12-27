Asgari ücrette kritik saat belli oldu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.



Asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamlarının konuşulması beklenen Kabine toplantısı ertelenmişti. Bugün yapılacak toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçim çalışmaları takip etmek için AKP Genel Merkezi’nde olacağı gerekçesiyle ertelenmişti.