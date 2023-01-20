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İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara

Uzmanlar, son yenilginin bir aşıya yönelik ilerlemeyi 3 ila 5 yıl geriye attığını ifade etti. Yine de erken aşama denemelerindeki diğer seçenekler HIV'e karşı güçlü bir siper sağlayabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:04
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Aşıda umutlar başka bahara

İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
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halktv.com.tr ‘nin haberine göre; ABD'de HIV'e (AIDS'e yol açan virüs) karşı yapılan çalışmanın etkili olmadığının belirlenmesi üzerine, program sonlandırıldı. Ancak başka çalışmalar devam ediyor.

Araştırmacılar son aşama klinik deneylerde test edilmekte olan tek aşının başarısız olduğunu ve küresel HIV salgınını kontrol etme çabalarına önemli bir darbe indirildiğini açıkladı.

Çalışmanın liderleri, bağımsız bir veri ve güvenlik izleme kurulunun çalışmanın bulgularını gözden geçirmesi ve aşının katılımcıların HIV edinme oranını düşürdüğüne dair hiçbir kanıt görmemesi üzerine araştırmanın durdurulduğunu söyledi.

Mosaico olarak bilinen deneme, ABD hükümeti ve ilaç devi Janssen'in de dahil olduğu bir kamu-özel sektör ortaklığının ürünü olduğu biliniyor. Çalışma, ABD de dâhil olmak üzere Avrupa ve Amerika'daki sekiz ülkede 2019'dan itibaren yürütülüyordu.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün (NIAID) uzun süre başkanlığını yürüten ve araştırmanın partneri olan Dr. Anthony Fauci, aşının başarısızlığı hakkında “Açıkçası hayal kırıklığı yarattı” sözlerini kullandı.

Bununla birlikte, HIV aşısıyla ilgili umut verici “pek çok başka yaklaşım” olduğunu belirtti.

Fauci, “İnsanların HIV aşısından umudu kesmemesi gerektiğini düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Fauci daha önce, bir HIV aşısının en az yüzde 50 etkili olduğu kanıtlanana kadar NIAID'den emekli olmak istemediğini söylemişti.

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