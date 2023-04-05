5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aşk yaşadığı kayınbiraderini öldürmüştü. Cinayetin detayları şok etti

Aşk yaşadığı kayınbiraderini öldürmüştü. Cinayetin detayları şok etti

Şanlıurfa’da kayınbiraderini tabancayla vurup öldürdükten sonra başında bekleyerek polise teslim olan kadın tutuklandı. Genç kadının ifadesi pes dedirtti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:42
Takip Et

Aşığını öldürmüştü. Cinayetin detayları şok etti

Aşk yaşadığı kayınbiraderini öldürmüştü. Cinayetin detayları şok etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da kocasının kardeşi Ferdi B.'yi (41) tabancayla vurup başında bekleyen Hülya B. (33) tutuklandı. Hülya B., ifadesinde pişman olmadığını, namusu için yaptığını belirtti. 

Paşabağı Mahallesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.'yi tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi. Polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. 

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi" diye konuştu.

Hülya B. "İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir'e gittim. Bir süre sonra İzmir'de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır'a yerleştik" dedi.

“RAHATSIZ EDİYORDU”

Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, "Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, sosyal medya hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa'ya geldim. Paşabağı Mahallesi'nde evden çıkan kayınbiraderimi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA BABA SAHİP ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk, Diyarbakır'da yaşayan babalarıyla kaldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
7
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.