Aşık Veysel ölümünün 50. Yılında türkülerle anıldı

UNESCO'nun ölümünün 50'nci yılında anma programına aldığı halk ozanı Aşık Veysel, Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı. Bu yıl Türkiye'de de ‘Aşık Veysel Yılı’ olarak düzenlenen anma programları kapsamında, MEB Şura Salonu’nu dolduran Başkentliler, Veysel’i türküleriyle yad etti.



Halk müziği sanatçıları Dertli Divani ve Ender Balkır’ın sahne aldığı ‘Muhabbet Bendi’ konserinde, sanatçılar Aşık Veysel’in eserlerini seslendirdi. Konserde Dertli Divani ve Ender Balkır’a divan bağlamada Ferhat Karaca, curada Mert Kılıç, bas gitarda Serkan Güneyi, gitarda Giray Akçay ve perküsyonda Burak Çınar eşlik etti.