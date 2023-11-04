Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kosova’da anıldı

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde anma programı düzenlendi.

KAYNAK: AA
Aşık Veysel vefatının 50. yılında Kosova’da anıldı

Prizren Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, yerel dernek ve kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sinevizyon gösterisiyle başlayan programda yazar Sadık Yalsızuçanlar, Aşık Veysel’in hayatı, sanatı ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.

Prizrenli saz ustası Şefki Kazaz da Aşık Veysel türkülerini seslendirerek geceye renk kattı.

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Program, Sadık Yalsızuçanlar’ın Aşık Veysel ile ilgili kitaplarını imzalaması ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2023, "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmişti.

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