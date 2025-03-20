Aşık Veysel Yenişehir’de anıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Aşık Veysel Yenişehir’de anıldı

Yenişehir Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 52'nci yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserle andı.

Yenişehir Belediyesi, Aşık Veysel'i düzenlediği konserle andı. Yenişehir Belediyesi ve Sivrialan Mersin Oluşumu iş birliğiyle gerçekleştirilen anma konserine, Mersinliler büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatçı Olcay Bayır, Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Konseri, Belediye Başkanvekili Tamer Güner, Sivrialan Mersin Oluşumu Başkanı Turgay Altıner, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Anma konseri sonunda Başkanvekili Tamer Güner, sanatçı Olcay Bayır’a ve etkinliğe katkı sunan Sivrialan Mersin Oluşumu’na teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Sivrialan Mersin Oluşumu Başkanı Turgay Altıner ise Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aşık Veysel Yenişehir’de anıldı

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