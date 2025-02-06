Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama

Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in vefat ettiği yönündeki haberler, ailesi ve tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi tarafından yalanlandı. Köşe yazarı Ahmet Tolga'nın sosyal medya paylaşımına dayandırılan ölüm haberleri sonrası, Nadir'in eşi ve hastane yetkilileri açıklama yaptı.

"DURUMU KRİTİK"

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) gerçekleştirdiği açıklamada, 83 yaşındaki Asil Nadir'in hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Bölükbaşı, Nadir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve durumunun kritik olduğunu ifade etti.

TAK'ta yer alan ilgili bir diğer habere göre ise Asil Nadir'in eşi Nur Nadir, asistanı Gamze Özmalatyalılar aracılığıyla, eşi için acil olarak 3 adet 0 negatif kan ve 7 adet TDP (taze donmuş plazma) arandığını açıkladı. Nur Nadir, kan bağışlarının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na yapılabileceğini belirtti.

Öte yandan ilgili açıklamada Asil Nadir'in yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği ifade edilerek, "Dualarınızı esirgemeyin" çağrısında bulunuldu.

ASİL NADİR KİMDİR?

İş insanı Asil Nadir 1941 yılında Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın Gazetesi'ni satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. KKTC’de Kıbrıs Medya Grubu’nu kuran Asil Nadir, İngiltere’de sahibi olduğu dünyaca ünlü Polly Pack şirketinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye geri geldi.

2010 yılında İngiltere´ye döndü. 10 yıl ceza alan Nadir, 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderilmişti.