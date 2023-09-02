Aşılatmayana ceza geliyor

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 sonbahar şap aşılama kampanyası dahilinde 45 bin 850 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 9 bin buzağının küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınacak.

KAYNAK: İHA
Aşılatmayana ceza geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde bölgesel risklerin azaltılmasına dayalı şap hastalığının kontrol ve eradikasyon projesi dahilinde uygulamaya konulan hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası başlattı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kampanya ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek, “Düzce merkez ve 7 ilçemizde 1 Eylül – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak düzenlenen Şap Aşılama Kampanyası başlamıştır. Kampanyayla birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır” dedi.

AŞILATMAYANA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Esra Uzun, şap hastalığının tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalık olduğunu belirterek “Şap hastalığı ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra, bu hastalık nedeniyle oluşan et, süt gibi verim kayıpları yetiştiricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. Hayvancılıktan beklenilen verimin alınabilmesi için bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Yetiştiriciler tarafından hayvanlarına şap aşılaması mecburidir. Yetiştiricilerimizin şap aşılama kampanyası ile ilgili müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları dikkate almaları ve hayvanlarını şap hastalığından korumak için en etkin ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmektedir. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nakil izni verilmeyecek. Ayrıca hayvanlarını aşılatmadan imtina eden yetiştiricilere ilgili kanun maddesince idari para cezası verilecektir” ifadelerinde bulundu.

Düzce’de Sonbahar Şap Aşılama kampanyasında 45 bin 850 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 9 bin buzağının küpe takılmak suretiyle tanımlanarak kayıt altına alınması planlanmakta.

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