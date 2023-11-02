Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aşiret lideri olduğu belirtilen bir kişinin iki yıl boyunca istismar ettiği iddia edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Aşiret liderinin çocuk istismarına bakanlıktan açıklama

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstismar iddiası basına yansıdı

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre; 2009 doğumlu küçük kız çocuğu, ortaokuldayken ailesi tarafından okuldan alındı. Anne, babası ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığını belirten çocuk, ailesi tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia etti. Yaşadığı istismar olayının iki yıl önce başladığını söyleyen küçük çocuk, 69 yaşındaki N.Y.'nin annesinin arkadaşı olduğunu ifade etti. N.Y.'nin kendisine para verdiğini ve annesinin de buna izin verdiğini anlattı. Söz konusu istismarın her hafta yaşandığı öğrenilirken küçük çocuğun anlattıklarını, 2013 doğumlu olan kardeşi de doğruladı.

Bakanlık açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Haberlere konu olan çocuk Z.K., acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezi’ne yerleştirilmiştir. Olay hakkında Bakanlığımız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İstismarcı serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 69 yaşındaki N.Y. aileye yardım ettiğini ve para verdiğini doğrularken istismar iddialarını ise yalanladı. Mahkeme ilk duruşmada yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetti. N.Y., yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Söz konusu olayın detaylarını ise gazeteci Onur Dalar, Halk TV’deki canlı yayında anlattı.

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