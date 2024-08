Aşırı meyve suyu tüketimi kalp krizine neden oluyor mu? Öldürüyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Aşırı meyve suyu tüketiminin kalp krizi riskini artırıp artırmadığı konusu, tıp dünyasında giderek daha fazla ilgi gördü.

Meyve suyu, yüksek miktarda şeker içeriği nedeniyle tartışmalı bir içecek olarak kabul edidi.

Uzmanlar, aşırı meyve suyu tüketiminin çeşitli sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda Beslenme ve Epidemiyoloji Profesörü Dr. Frank Hu; Aşırı meyve suyu tüketiminin, özellikle de şeker açısından zengin meyve sularının, kalp krizi riskini artırabileceğini belirtti. Şekerli içeceklerin yüksek oranda tüketimi, insülin direncine ve obeziteye yol açarak, bu durumların her ikisinin de kalp hastalıklarına zemin hazırladığını vurguladı.

Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Fakültesi Dekanı Dr. Dariush Mozaffarian; Meyve suyu tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkileri konusunda karmaşık bir tablo sunduğunu ifade etti. Saf meyve suyu, bazı yararlı besin maddeleri içerirken, aşırı tüketim durumunda sağladığı yüksek kalori ve şekerin zararlı olabileceğini belirtti.

Dr. Mozaffarian, özellikle diyetlerinde yüksek miktarda şeker bulunan kişilerin, kalp krizi riskini artırabileceklerini vurguladı.

Dr. Robert Lustig, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü: Dr. Lustig, fruktozun aşırı tüketiminin metabolik sendroma ve bu sendromun kalp krizi riskini artırabilecek diğer komplikasyonlarına yol açabileceğini savundu. Fruktozun, doğrudan karaciğerde işlenerek trigliserid düzeylerini artırabileceğini ve bunun da kalp hastalıklarına katkıda bulunabileceğini ileri sürdü.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, yüksek miktarda şekerli içecek tüketen bireylerin, kardiyovasküler hastalık riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Çalışmada, özellikle fruktoz içeriği yüksek olan meyve sularının, insülin direnci ve abdominal obeziteye yol açarak, kalp krizi riskini artırabileceği belirtildi.

Circulation dergisinde yer alan bir başka araştırma, aşırı meyve suyu tüketiminin, özellikle de günde 1-2 bardaktan fazla tüketiminin, yüksek kan basıncı, obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığına dikkat çekti. Bu durumların tümü, kalp hastalığı için bağımsız risk faktörleri olarak kabul edildi.

The Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan bir meta-analiz, düzenli olarak şekerli içecek tüketiminin, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm riskinde anlamlı bir artışa yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, meyve sularının yüksek fruktoz içeriği nedeniyle, benzer riskler taşıdığına dikkat çekti.

Uzmanlar aşırı meyve suyu tüketiminden kaçınılması gerektiğini, bunun yerine taze meyve tüketiminin daha sağlıklı bir alternatif olduğunu önerdi.

Meyve suyu tüketiminin tamamen bırakılması gerekmeyebilir, ancak ölçülü tüketim ve şeker içeriğinin kontrol edilmesi, kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip.

Meyve suyu, sağlıklı bir içecek olarak bilinse de, aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, meyve sularının yüksek miktarda şeker içerdiğini ve fazla tüketiminin kalp sağlığını tehdit edebileceğini belirtti.

Dr. Cengiz Başar, "Meyve suları doğal olarak sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek miktarda şeker içerirler ve fazla tüketimleri kalp sağlığını tehdit edebilir. Kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesine ve kilo alımına neden olabilir" dedi.

Dr. Başar, aşırı meyve suyu tüketiminin kalp ritim bozukluklarına, yüksek tansiyona ve hatta kalp krizine yol açabileceğini vurguladı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Gül, meyve sularının yerine taze meyve tüketiminin daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

Dr. Gül, "Taze meyveler lif açısından zengindir ve kan şekeri seviyelerini daha dengeli bir şekilde yükseltir. Bu da kalp sağlığı için daha faydalıdır" dedi.

Bilimsel araştırmalar, aşırı meyve suyu tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini destekledi. Özellikle yüksek şeker içeriği, insülin direncine ve obeziteye yol açarak kalp hastalığı riskini artırabilir.

Ayrıca, yapılan çalışmalar, meyve suyu tüketiminin koroner kalp hastalıkları ve inme riskini artırabileceğini gösterdi.

Araştırmada, günde 1-2 porsiyondan fazla meyve suyu tüketen bireylerin, kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde arttığı bulundu.

Bu nedenle, uzmanlar meyve suyu tüketiminin sınırlı tutulmasını ve taze meyve tüketiminin tercih edilmesini önerdi..

Aşırı meyve suyu tüketimi, yüksek şeker içeriği nedeniyle kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar, taze meyve tüketiminin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu ve kalp sağlığını korumak için meyve suyu tüketiminin sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

Düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile kalp sağlığı korunabilir.