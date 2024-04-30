Aşırı sıcaklar 10 can aldı

Kaynak: İHA
Aşırı sıcaklar 10 can aldı
Bangladeş’te aşırı sıcaklardan dolayı son 1 haftada 10 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te aşırı sıcaklarla can aldı. Ülkede etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan dolayı son 24 saatte hayatını kaybeden 3 kişi ile beraber, son bir haftada hayatını kaybeden insan sayısı 10’a yükseldi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre sıcak çarpması neticesinde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bangladeşliler, aşırı sıcaklara karşı çözümü havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklardan dolayı Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

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