Aşırı sıcaklar 10 can aldı

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te aşırı sıcaklarla can aldı. Ülkede etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan dolayı son 24 saatte hayatını kaybeden 3 kişi ile beraber, son bir haftada hayatını kaybeden insan sayısı 10’a yükseldi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre sıcak çarpması neticesinde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bangladeşliler, aşırı sıcaklara karşı çözümü havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklardan dolayı Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.