Aşırı sıcaklar can aldı

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi Eyaletlerindeki kaydedilen rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artmaya devam ediyor.

Kamuoyuyla paylaşılan son bilgilere göre 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana etkili olan sıcaklar toplamda 90 kişinin canına mal oldu.

Meksik Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan son açıklamaya göre 2024 yılında aşırı sıcaklardan ölen 90 kişiden 29'u 29 Mayıs-5 Haziran arasında yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamaya göre ölenlerin yanı sıra en az 2.000 kişinin de güneş çarpması ve benzeri şekilde sıcaklardan etkilendiği duyuruldu.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), yaşanan cehennem sıcaklarının ileriki günlerde daha da artacağını bildiren son açıklamasında sıcakların artarak devam edeceğini, özellikle kronik hastalığı bulunan ve yaşlı kişiler başta olmak üzere acil işi olmayanların evlerinde durması gerektiğinin altını çizdi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan bir başka açıklamada Mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının kayda geçtiği bildirildi.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi ayrıca yaptığı son tetkiklere göre Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını, bunun da ölümcül riskler taşıdığını belirtti.