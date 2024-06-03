Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Hindistan'da son 2 haftadır süregelen aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Sıcaklıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Hindistan'da Aşırı Sıcaklar Can Almaya Devam Ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son üç günde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi. İki haftadır etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar, ülkede yaşamı tehdit ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği bu eyaletlerde, ölüm vakaları artış gösteriyor.

Uttar Pradesh'te 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde sıcaklık nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e çıktı. Odisha eyaleti Özel Yardım Komiserliği yetkilisi, son 72 saatte 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirilmiş olsa da, bunlardan 20’sinin doğrulandığını açıkladı.

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