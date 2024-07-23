Aşırı sıcaklar deprem riskini artırır mı? Deprem uzmanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Aşırı sıcaklar deprem riskini artırır mı? Deprem uzmanı açıkladı

Türkiye'nin sıcak hava dalgalarıyla birlikte Marmara Denizi çevresindeki depremler vatandaşları endişelendirdi. Aşırı sıcakların depremlerle ilişkisi olup olmadığı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Okyan Tüysüz, detaylarıyla açıklığa kavuşturdu.

Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedilince kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Türkiye'de son zamanlarda artan sıcak hava dalgasının depremleri tetikleyebileceği iddiaları da gündeme geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Sıcaklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

"4-5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLER HER AN MEYDANA GELEBİLİR"

Okyan, "Türkiye'de 485 bilinen fay var, hatta bunlardan biri deprem üretse ülkede deprem etkinliği devam eder. Özellikle 4-5 büyüklüğündeki depremler her an meydana gelebilir. Bunlara başka anlamlar yüklemek anlamsız olur" dedi.

"SICAKLIK DOĞRUDAN ETKİLİ DEĞİL"

Ayrıca, sıcaklık ve diğer meteorolojik olayların depremle doğrudan bir ilişkisi olmadığını belirten Tüysüz, "Örneğin, Şubat ayında bile kar yağarken depremler olabiliyor. Sıcaklık veya soğukluk gibi meteorolojik olaylarla deprem arasında hiçbir ilişki bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

EGE VE BİNGÖL DİKKAT!

Tüysüz, 2023 Şubat'taki depremden sonra Doğu Anadolu'da süregelen deprem etkinliklerine de dikkat çekerek, "Ege bölgesi dünya genelinde en sık deprem yaşanan bölgelerden biri. Büyük deprem beklentisi olan Marmara ve Bingöl gibi bölgelerde her an deprem olabilecek riski mevcut. Ne toplum ne de yönetim olarak yeterince hazırlıklı olduğumuzu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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