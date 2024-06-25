Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirtti

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirtti

Kerkük’te 50 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından dolayı mesai saatlerinden kısaltmaya gidildi.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi gördüğü Irak’ın Kerkük kentinde, devlet kurumlarında mesai saatlerinin 07.00 -13.00 arasında uygulanacağı duyuruldu.

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, ülke geneli ve Kerkük'te yaşanan aşırı sıcakların, devlet kurumlarında önlemlerin alınmasına neden olduğunu ifade etti.

Kerkük'te termometrelerin 50 dereceyi gördüğüne dikkat çeken Ani, hükümet ve Kerkük yerel idaresinin yeni bir düzenlemeyle mesai saatlerini kısaltma kararı aldığını duyurdu.

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Çalışma saatlerinin kısaltılmasının ne kadar süreceğinin belli olmadığını aktaran Ani, devlet kurumlarında çalışanların sabah 07.00 ile 13,00 saatleri arasında mesai yapacaklarını duyurdu.

Mervan el-Ani, bu kararın, çalışanların aşırı sıcaklardan korunması ve sağlığının güvence altına alınması amacı taşıdığının altını çizdi.

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