Aşırı sıcaklar ölümcül riskler doğurabilir. Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, kalp hastalarının güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda mümkün olduğunca serin yerde kalmaları gerektiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

“Mevsimsel olarak baktığımız zaman sıcak havaların gelmesi ile birlikte kalp hastalarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar yer almaktadır. Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, çok sıcak havalarda veya güneş ışınlarının dik geldiği safhalarda mümkün olduğunca serin yerde kalmalarını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar sabah ya da akşam serinliğinde dışarı çıksınlar. Çünkü öğlen saatinde çıktığımız zaman bahsettiğimiz gibi yoğun sıvı kaybı neticesinde istemediğimiz komplikasyonlar, ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp spazmları, kalp damarlarında ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sıcak havalarda serin yerlerde bulunmak, ille de çıkmamız gerekiyorsa sabah ya da akşam serinliğinde çıkmamız bizim için çok önem arz etmektedir”

“GÜNEŞ IŞINLARININ DİK GELDİĞİ EN SICAK DÖNEMDE HAVUZA VEYA DENİZE GİRMEYİN”

Kalp hastalarının tatile gittiklerinde güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak dönemde havuza veya denize girmelerini önermediklerini belirten Doç. Dr. Hasan Yücel, aşırı sıcaktan sonra hızla soğuk bir suya atlamanın ciddi bir ısı farkı oluşturduğunu ve kalpte zorlayıcı etkiler meydana getirdiğini dile getirdi.

Yücel, “Kalp hastaları tatile gittiği zaman ne yapabilir. Sırf kalp hastası için değil, normal sağlıklı bir birey için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak dönemde havuza veya denize girmelerini önermemekteyiz. Çünkü aşırı sıcaktan sonra hızla soğuk bir suya atlamak ciddi bir ısı farkı oluşturmakta ve kalp üzerinde zorlayıcı etkiler meydana getirmektedir. Bu da kalp hastalıkları noktasında hastamızda istemeyeceğimiz komplikasyonlar, sorunlar ortaya çıkarmaktadır. O yüzden dediğim gibi denize gireceksek serinlikte veya akşam. Serinlik derken güneş ışığının dik gelmediği sabah erken saatleri veya akşamüzeri öğleden sonra şeklinde denize girmeleri bizim tavsiye edeceğimiz noktalardır’’ diye konuştu.

“SIVI ALIMINI AKSATMAMALARI GEREKİR”

Kalp hastalarının spor yapabileceğini fakat sıvı alımını aksatmamaları gerektiğini belirten Yücel, “Kalp hastaları spor yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama belirttiğimiz gibi sıvı alımını mutlaka aksatmamaları gerekmektedir. Sporla beraber aşırı sıcak havanın da etkisiyle yoğun terle sıvı kaybı ortaya çıkmakta, bu da kalbin iş yükünü artırmakta, kalp hızını artırmaktadır. Bunu engellemek için de yoğun su tüketimi, sıvı tüketimi mutlaka bizim vazgeçilmezlerimiz arasında olmalıdır” şeklinde konuştu.