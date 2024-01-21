Aşırı soğuk şelaleyi dondurdu

Kaynak: AA
Aşırı soğuk şelaleyi dondurdu
ABD’de devam eden ağır kış şartları ve aşırı soğuk havanın etkisi ortaya çıktı. New Jersey eyaletinde yer alan bir şelale soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

ABD’de meydana gelen aşırı soğuk nedeniyle şelale dondu. New Jersey eyaletinde yer alan Paterson Büyük Şelalesi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

ekran-goruntusu-2024-01-21-114456.png

Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.

ekran-goruntusu-2024-01-21-114437.png

Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-01-21-114423.png

ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.

ekran-goruntusu-2024-01-21-114406.png

Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

Son Haberler
Türkiye ve Libya'nın yenilenebilir enerji stratejisinde rol oynayabileceği değerlendiriliyor Ekonomi
Türkiye ve Libya'nın yenilenebilir enerji stratejisinde rol oynayabileceği değerlendiriliyor
Caner Erkin deliye döndü taraftarlarla tartıştı. Küfürler havada uçuştu Spor
Caner Erkin deliye döndü taraftarlarla tartıştı. Küfürler havada uçuştu
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı Ekonomi
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı
ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı Dünya
ABD’li şirketin CEO’su feci şekilde öldü. O an yaşananlara kimse inanamadı
Rüyada çekirge görmek anlamı ve yorumlar nedir? Rüyada çekirge görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada çekirge görmek anlamı ve yorumlar nedir? Rüyada çekirge görmek ne demek?
e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır? Keşfet
e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?
177 litre sahte içki ele geçirildi Yaşam
177 litre sahte içki ele geçirildi