Aşırı stres ve üzüntünün neden olduğu hastalıklar

Posta’da yer alan habere göre; Unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon sorunları, dalgınlık sorunları stresli insanlarda görüldüğü vurgulandı. Vücutta oluşan uyuşukluklar, karıncalanmalar beyin kanamaları, daha çok stresli kişilerde yoğun gözükmekte olduğu bildirildi.

Ruhsal sorunlar: Depresyon, Kaygı bozuklukları, Panik bozukluk gibi hastalıklar, gergin kişilerde daha sık görülmektedir.

Kalp hastalıkları: Hipertansiyon, kalp krizi çoğunlukla aşırı stresli kişilerde görülebilmektedir.

Cinsellikle ilgili sorunlar: Özellikle isteksizlik, soğukluk sıklıkla gerginlik kökenlidir

Hamile kalamama: Herhangi bir fiziksel problem olmamasına rağmen, çiftin aşırı çocuk istemesi de stres yaratabilir ve bu nedenle hamilelik gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte adet düzensizlikleri ve adetten erken kesilme de stresli kişilerde sıktır.

Aşırı kilo alma ya da kilo kaybı gerginlik yaşayan kişilerde sıktır.

Vücut ağrıları: Geçmeyen boyun ağrıları, bel ağrıları, fibromiyalji, vücutta katılık hissi görülebilir.

Strese maruz kaldığımızda başımıza gelebilecek olan hastalıklar şu şekilde:

Mide sorunları:

Aşırı gerginlik sonucu; mide ülseri, reflü (mide içeriğinin ağıza gelmesi), hazımsızlık görülebilir.

Baş ağrıları: Stresli durumda baş ağrıları sıkça görülür, Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının çoğunluk nedeni strestir.

Stres bazen kontrol altında olan tansiyon ve şeker hastalıklarının, tekrar bozulmasına neden olabilir". Stresle baş edebilmek için mutlaka kendinize zaman ayırmalısınız, dinlenmenize dikkat etmelisiniz. Egzersiz yapmak ve hobi edinmek stresle mücadelede önemli yöntemlerdir.

Göz seğirmeleri streste sık görülür.

Cilt hastalıkları: Saçkıran, ürtiker (kurdeşen), egzama, tedaviyle düzelmeyen kaşıntı ve alerjilerin altında yoğun stres olabilmektedir.

Bağırsak sorunları: Kabızlık, ishal, irritabl kolon sendromu (spastik kolon), şişkinlik, gaz şikâyetleri oluşabilir.