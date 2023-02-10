10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Aşırı stres ve üzüntünün neden olduğu hastalıklar

Aşırı stres ve üzüntünün neden olduğu hastalıklar

Aşırı strese maruz kaldığımızda başımıza gelebilecek olan hastalıklar belli oldu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:23
Takip Et

Aşırı stres ve üzüntünün neden olduğu hastalıklar

Aşırı stres ve üzüntünün neden olduğu hastalıklar
+
Aa
-

Posta’da yer alan habere göre;  Unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon sorunları, dalgınlık sorunları stresli insanlarda görüldüğü vurgulandı. Vücutta oluşan uyuşukluklar, karıncalanmalar beyin kanamaları, daha çok stresli kişilerde yoğun gözükmekte olduğu bildirildi.

Ruhsal sorunlar: Depresyon, Kaygı bozuklukları, Panik bozukluk gibi hastalıklar, gergin kişilerde daha sık görülmektedir.

Kalp hastalıkları: Hipertansiyon, kalp krizi çoğunlukla aşırı stresli kişilerde görülebilmektedir.

Cinsellikle ilgili sorunlar: Özellikle isteksizlik, soğukluk sıklıkla gerginlik kökenlidir

Hamile kalamama: Herhangi bir fiziksel problem olmamasına rağmen, çiftin aşırı çocuk istemesi de stres yaratabilir ve bu nedenle hamilelik gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte adet düzensizlikleri ve adetten erken kesilme de stresli kişilerde sıktır.

Aşırı kilo alma ya da kilo kaybı gerginlik yaşayan kişilerde sıktır.

Vücut ağrıları: Geçmeyen boyun ağrıları, bel ağrıları, fibromiyalji, vücutta katılık hissi görülebilir.

Strese maruz kaldığımızda başımıza gelebilecek olan hastalıklar şu şekilde:

Mide sorunları:

Aşırı gerginlik sonucu; mide ülseri, reflü (mide içeriğinin ağıza gelmesi), hazımsızlık görülebilir.

Baş ağrıları: Stresli durumda baş ağrıları sıkça görülür, Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının çoğunluk nedeni strestir.

Stres bazen kontrol altında olan tansiyon ve şeker hastalıklarının, tekrar bozulmasına neden olabilir". Stresle baş edebilmek için mutlaka kendinize zaman ayırmalısınız, dinlenmenize dikkat etmelisiniz. Egzersiz yapmak ve hobi edinmek stresle mücadelede önemli yöntemlerdir.

Göz seğirmeleri streste sık görülür.

Cilt hastalıkları: Saçkıran, ürtiker (kurdeşen), egzama, tedaviyle düzelmeyen kaşıntı ve alerjilerin altında yoğun stres olabilmektedir.

Bağırsak sorunları: Kabızlık, ishal, irritabl kolon sendromu (spastik kolon), şişkinlik, gaz şikâyetleri oluşabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
5
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.