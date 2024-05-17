Emekli tenisçinin kahreden hastalığı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli tenisçinin kahreden hastalığı
Boris Becker'in hastalığı yıllar sonra net bir şekilde görüntülendi

Bir zamanların efsane tenisçisi Boris Becker emekliliğin tadını çıkarıyor.

Genç nişanlısı Lilian de Carvalho Monteiro ile Kosta Rika’da tatil yapan Becker’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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2020 yılında öğrenci dirseği hastalığına yakalandığı iddia edilen ancak konu hakkında net bir açıklama yapılmayan Becker’in dirseğini görenleri bir hayli üzdü.

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1985’te henüz 17 yaşındayken 4 büyük grand slam’den biri olan Wimbledon’u kazanan ve tarihin en genç grand slam şampiyonu olan Becker kariyerinde toplam 6 grand slam kazandı.

Kort içi ve kort dışı hareketleri ile döneminde gündemden hiç düşmeyen Becker 2002 yılında vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve ertelemeli hapis cezası almıştı.

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Olekranon bursiti veya diğer adıyla öğrenci dirseği tekrarlayıcı küçük travmalar ile oluşan hasar sonucu, bursa dokusunda enflamasyon sonucu olur.

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