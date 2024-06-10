Aşırı telefon kullanmak öldürüyor. Profesör açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşırı telefon kullanmak öldürüyor. Profesör açıkladı

Prof. Dr. Aşkın Hastürk, teknolojik cihazların kullanımının bağımlıllığa neden olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk, gençler ve orta yaş grubunun cep telefonu kullanımının bağımlılık düzeyine ulaştığını ifade ediyor.

Teknolojik cihazların kullanımının bağımlılık yarattığı günümüzde, Prof. Dr. Aşkın Hastürk şunları söylüyor:

"Tekrarlayıcı el, bilek ve dirsek hareketleri, bağımlılık seviyesinde sürdüğünde, eklem bölgelerinde sertleşme ve iltihaplanma meydana gelir, bu da sinir dokusunda baskı ve hasara neden olur."

TELEFON EKRANI

Hayatı kolaylaştıran akıllı telefonların insan sağlığı üzerinde ciddi problemlere yol açtığını belirten Hastürk, "En çok bilinen ve tespit edilen zararlar kas iskelet sistemi, eklemler ve sinir dokusu üzerinedir. Aynı pozisyonda yapılan tekrarlayıcı hareketler, eklem bölgelerinde sertleşme, kireçlenme ve iltihaplanmaya yol açar, bu da sinir dokusunda baskı ve hasara neden olur. Ağrı ve uyuşma, en sık karşılaşılan sağlık sorunlarıdır" diyor.

BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDE DE ETKİ ETMEKTE

Cep telefonlarının aşırı kullanımından kaynaklanan hastalıkların tedavi edilebileceğini vurgulayan Hastürk, en önemli tedavinin bağımlılık seviyesini düşürmek olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Hastürk, özellikle ağır vakalar için cerrahi müdahalenin gerekebileceğini söyleyerek, "Cep telefonlarının iş ve sosyal ortamlarda kullanımı beyin fonksiyonlarını etkiler. Araştırmalar, stres, gerilim, uykusuzluk, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığı üzerindeki etkilerini kanıtlamıştır. Alzheimer gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar ve bazı iyi huylu beyin tümörleri üzerindeki etkileri hala tartışılmaktadır. Radyofrekansın artan kullanımıyla stres, gerilim, baş ağrısı ve dikkat bozukluğunun toplumda görülme sıklığı artmaktadır. Gençlerde okul başarısızlığı ve dikkat dağınıklığı, orta ve ileri yaşlarda ise hafıza problemleri ve unutkanlık görülmektedir. Son yayınlarda, Alzheimer gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açtığı bildirilmektedir" diye ekliyor.

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