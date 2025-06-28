Aşırı terleme vitamin eksikliği habercisi olabilir

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kuğu, çocuklarda görülen terleme şikayetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baş ve boyun bölgesinde terlemenin çocuklarda sık görüldüğünü belirten Kuğu, "Baş ve boyun bölgesi, el ve ayak altı Ter bezleri doğuştan aktiftir. Ancak koltuk altı, sırt ve kasık gibi bölgelerdeki ter bezleri ergenlikle birlikte çalışmaya başlar. Bu nedenle bölgesel terlemeler doğal kabul edilmelidir" dedi.

"AİLEDE AŞIRI TERLEME VARSA, ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLME İHTİMALİ YÜKSEKTİR"

Dr. Kuğu, yatağı ıslatacak ya da çamaşır değiştirecek kadar yoğun terlemenin altında vitamin eksikliklerinin yatabileceğini belirterek, "Bu tarz yoğun terlemelerde D vitamini eksikliği gibi durumlar mutlaka değerlendirilmelidir. Ancak vakaların büyük bir bölümü genetik faktörler öne çıkar. Ailede aşırı terleme varsa, çocuklarda da görülme ihtimali yüksektir" diye konuştu.

"TERLEME SONRASI ÜŞÜTME YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Ayrıca, "Terledi, hasta oldu" şeklindeki yaygın kanaatin doğru olmadığını ifade eden Dr. Özlem Kuğu, şunları söyledi:

"Terleme tek başına hastalık yapmaz. Ancak terli şekilde rüzgâra maruz kalmak, klima ya da hava akımı nedeniyle vücudun soğuması vücudun direncinin düşmesine yol açabilir. Yani aslında hastalık, terin üzerinde soğumasıyla ortaya çıkar."

"SÜTLÜ-KREMALI GIDALAR TÜKETİLDİKTEN SONRA SU İÇİLMESİNİ ÖNERİYORUZ"

Dondurma veya sütlü tatlılar tüketildikten sonra ılık su içmenin faydalı olduğunu dile getiren Dr. Kuğu, "Süt ürünleri boğazda kalıntı bıraktığında bakterilerin üremesi için ortam oluşturur. Bu nedenle dondurma, magnolia, tiramisu, ekler gibi sütlü-kremalı gıdalar tüketildikten sonra su içilmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"EĞER TERLEYEMEZSEK, VÜCUT ISISI TEHLİKELİ SEVİYELERE ÇIKABİLİR"

Terlemenin tedavi edilmesi gereken bir durum olup olmadığının belirli kriterlere bağlı olduğunu söyleyen Dr. Kuğu, "Özellikle sınav dönemlerinde çocukların elleri o kadar terliyor ki, optik formları ıslatabiliyorlar. Bu gibi durumlarda botoks tedavileri ya da stres yönetimi yöntemlerine başvurulabiliyor. Çünkü bu düzeydeki terlemelerin altında stres ve psikolojik etkenler de yatabilir. Terleme; koşu, egzersiz, ateş, stres gibi durumlarda vücudun kendini soğutma mekanizmasıdır. Eğer terleyemezsek, vücut ısısı tehlikeli seviyelere çıkabilir ve iç organlara zarar verebilir" diyerek terlemenin yararını vurguladı.