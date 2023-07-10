Aşırı terlemeye kesin çözüm. Uzmanı açıkladı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel; el, koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde aşırı terleme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek, “Önerilen tedavi seçeneği arasında en sık tercih edilen, genel anestezi altında uygulanan klipsli ETS yöntemidir” ifadelerini kullandı.

Aşırı terlemeye kesin çözüm. Uzmanı açıkladı

İHA’nın haberine göre; Aşırı terlemenin (hiperhidroz) yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğini ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, el, koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde aşırı terleme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Yücel, “Özellikle genç yaşta, sosyal etkileşimlerden, iş ve okul performansına kadar birçok alanda sıkıntı oluşturabilir. Önerilen tedavi seçeneği arasında en sık tercih edilen, genel anestezi altında uygulanan klipsli ETS yöntemidir. Her hastanın durumu ve ihtiyaçları benzersizdir, bu yüzden tedaviyi kişiselleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

aw931349-01.jpg

“YAŞAM KALİTESİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR İYİLEŞME GÖRÜYORUZ”

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, tedavi sonrasında aşırı terlemenin kalıcı ve etkili bir şekilde sonlanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“En önemlisi, hastalarımızın yaşam kalitesinde gözle görülür bir iyileşme görüyoruz. Özellikle genç hastalar için, aşırı terlemenin sosyal ve duygusal etkisi büyük olabiliyor. Gençler ve genç yetişkinler sosyal durumlarla daha fazla karşılaşırlar ve aşırı terleme nedeniyle stresli hale gelebilir. İyi bir tedavi ile, bu stresi önemli ölçüde hafifletebiliyoruz”

Klipsli ETS yöntemi hakkında da bilgi veren Yücel, “Kapalı ameliyat yöntemi ve kamera sistemi yardımıyla kısa sürede gerçekleştiriliyor ve hastane yatışı gerektirmiyor. Sempatik sinirlere uygulanan klips ile aşırı terleme sorunu kontrol altına alınıyor ve operasyonun ardından yaklaşık 8 saatte taburcu olunabiliyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Halsizlik deyip geçmeyin. Ölümcül olabilir. Uzmanlar uyardı
Öne Çıkanlar
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Son Haberler
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı Güncel
Flaş... Flaş... 14 bin 900 ilaca KDV zammı
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı Teknoloji - Otomotiv
Bu reklama tıkladı hayatının şokunu yaşadı. 145 bin lira dolandırıldı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Güncel
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Komedi filmini aratmayan olay Kültür Sanat
Komedi filmini aratmayan olay
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu Güncel
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu
Mercedes, Türkiye’de kapatma kararı aldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem pes ettirdi Teknoloji - Otomotiv
Mercedes, Türkiye’de kapatma kararı aldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem pes ettirdi