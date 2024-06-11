Aşırı terlemeyi tetikleyen yiyecekler ortaya çıktı. İşte uzman görüşleri ve bilimsel bulgular...

Gündelik hayatımızı olumsuz etkileyebilen aşırı terleme, birçok faktörden tetiklenebilir. Beslenme de bu faktörlerden biri olmasıyla biliniyor.

Bazı yiyecek ve içecekler, vücut sıcaklığımızı yükselterek ve metabolizmamızı hızlandırarak terlemeyi tetikleyebilir.

Uzmanlar, aşırı terlemeyi tetikleyebilecek bazı yiyecekleri şu şekilde sıralıyor:

1. Baharatlı Yiyecekler: Acı biber, kırmızı biber, köri gibi baharatlar, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Kapsaisin, vücut sıcaklığını yükselterek ve metabolizmayı hızlandırarak terlemeyi tetikleyebilir.

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz, "Baharatlı yiyecekler tükettikten sonra terlemede artış olması yaygındır. Özellikle hassas bünyelerde bu durum daha belirgin olabilir" diyor.

2. Kafein İçeren İçecekler: Kahve, çay, kola gibi kafein içeren içecekler, sinir sistemini uyararak kalp atış hızını ve metabolizmayı hızlandırır. Bu durum da vücut sıcaklığının yükselmesine ve terleme artışına neden olabilir.

Uzman Diyetisyen Ebru Karadeniz, "Kafein, doğal bir uyarıcıdır ve vücutta ısı üretimini artırır. Bu da terlemeye yol açabilir. Özellikle sıcak havalarda kafeinli içecek tüketimini sınırlamak faydalı olabilir" diye ekliyor.

3. Alkol: Alkol, kan damarlarını genişleterek ve vücut sıcaklığını yükselterek terlemeyi tetikleyebilir. Ayrıca alkol, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon da terlemeyi artıran bir faktörü olmasıyla biliniyor.

Uzman Dr. Mustafa Özcan, "Alkol tüketimi, aşırı terlemeyi tetikleyebilecek önemli bir faktördür. Özellikle sıcak ortamlarda alkol tüketmekten kaçınmak gerekir" uyarısında bulunuyor.

4. Şekerli Yiyecekler ve İçecekler: Şekerli gıdalar ve içecekler, kan şekerinde ani yükselmelere ve düşmelere neden olabilir. Bu dalgalanmalar, terleme de dahil olmak üzere çeşitli yan etkilere yol açabilir.

Uzman Diyetisyen Betül Kocabaş, "Şekerli gıdalar ve içecekler, kan şekeri dengesini bozarak terlemeyi tetikleyebilir. Özellikle diyabet hastalarında bu durum daha belirgin olabilir" diyor.

5. İşlenmiş Gıdalar: İşlenmiş gıdalar, genellikle yüksek miktarda tuz, şeker ve katkı maddesi içerir. Bu maddeler, vücutta su tutulmasına ve dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon da terlemeyi artıran bir faktördür.

Uzman Dr. Ayşe Yılmaz, "İşlenmiş gıdalar, besin değeri açısından fakirdir ve vücutta su tutulmasına yol açabilir. Bu da terlemeyi tetikleyebilir. Daha fazla taze meyve, sebze ve tam tahıllı ürünler tüketmek önemlidir" diye tavsiyede bulunuyor.

Uzmanların Önerileri:

-Aşırı terlemeyi tetiklediğini düşündüğünüz yiyecek ve içecekleri gözlemleyin ve tüketimini sınırlamaya çalışın.

-Bol su için ve dehidrasyondan kaçının.

-Hafif ve sağlıklı beslenin.

-Düzenli egzersiz yapın.

-Stresi yönetmeye çalışın.

-Aşırı terleme yaşıyorsanız bir uzmana danışın.

Bilimsel Bulgular:

2018 yılında yapılan bir araştırmada, baharatlı yiyecek tüketen kişilerin, baharatlı yiyecek tüketmeyen kişilere göre daha fazla terlediği gözlemlenmişti.

2016 yılında yapılan bir başka araştırmada, kafein tüketiminin terlemeyi önemli ölçüde artırdığı belirlenmişti.

2015 yılında yapılan bir araştırmada, alkol tüketiminin vücut sıcaklığını ve terlemeyi önemli ölçüde artırdığı gösterilmişti.