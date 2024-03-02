Aşırı terleyenlerin dikkatine! Ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Naim Arıoğlu
Aşırı terleyenlerin dikkatine! Ölümcül hastalığın habercisi olabilir
Aşırı terleme tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir. Bu sorunun nedenleri ortaya çıktı.

Bazı belirtilerin ciddi hastalıkların işareti olduğu sık sık duyuluyor. Aşırı terlemenin de böyle bir durum olabileceği belirlendi.

AŞIRI TERLEME NEDİR?

Aşırı terleme, hiperhidrozis olarak da bilinen, vücudun normalden fazla ter üretmesi halidir. Aşırı terleme iki türlü olabilir: primer ve sekonder. Primer bölgesel hiperhidrozis (aşırı terleme), sağlıklı insanlarda herhangi bir hastalığa bağlı olmadan görülen bir durumdur. Aşırı terleme hastalığı da denilen bu durum, primer bölgesel hiperhidrozis olarak adlandırılır. Sekonder hiperhidrozis (aşırı terleme) ise başka hastalıkların neden olduğu bir terleme şeklidir. Bu hastalıklara diyabet (şeker düşüklüğü), tiroid (tiroid fazlalığı), obezite, alkol bağımlılığı, menopoz, solunum ve kalp yetersizliği gibi örnekler verilebilir.

AŞIRI TERLEME NEDENLERİ NELERDİR?

Aşırı terlemenin nedeni, tipine göre değişir.

Sekonder Hiperhidrozis (aşırı terleme) nedeni, altında yatan hastalığa bağlıdır. Diyabet, tiroid, obezite, menopoz, solunum ve kalp yetersizliği gibi çeşitli rahatsızlıklar aşırı terlemeye yol açabilir.

Primer bölgesel hiperhidrozis (aşırı terleme) nedeni ise kesin olarak bilinmemektedir, ancak hastaların %60-80'inde ailesel geçiş görülmektedir. Bu hastalığa yakın akrabalarında sahip olan kişilerde daha fazla rastlanmaktadır.

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