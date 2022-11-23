Çocuğunuz aşırı utangaçsa ne yapmalı?

Çocukların birçoğu yeni bir ortama girerken ya da tanımadığı kişileri görünce anne ya da babasının bedenine sarılır. Bu duruma uzmanlar psikolojide “sosyal kaygı” adını veriyor.

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi bu konu hakkında çok önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler:

“Aşırı utangaç ve aşırı çekingen bir çocuğun aklından geçenler;“ Ya benimle alay ederlerse, ya beni dışlarlarsa, ya beni oyunlarına almazlarsa” gibi olur. Çocuk kendini değersiz görür. O düşünceler sosyal ortamda ve durumlarda artar. Sosyal kaygıya sahip olan çocuklar, utangaçlığın ötesine geçen aşırı bir kaygı duygusuyla hareket eder. Buna bağlı olarak da özellikle sosyal ortamlarda utanç verici bir duruma düşmekten ya da yargılanmaktan çok korkarlar.”

Yahşi, böyle durumlarda anne babaların nasıl davranması gerektiğinin altını şöyle çiziyor:

“ En etkili yaklaşımınız çocuğunuzu sık sık sosyal ortamlara maruz bırakın ve korktuğu şey ile yüzleşmesini sağlayın ama bunu birden bire değil kademeli olarak yapın. Başlangıçta küçük sorumluluklar verin, daha çok parka götürün, arkadaş edindirin, bakkaldan ekmek aldırın, garsondan mendil istetin. Kısacası çocuğunuzu daha çok sosyalleştirin ki çocuğunuz sosyalleşmekten korkmasın.”