Aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi öldü

Kaynak: AA
Aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı kazalar sonucunda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin çeşitli bölgelerinde son günlerde aşırı yağışlar etkili olurken, yağışlar ani sellere de yol açtı.

Yetkililer, yağışlara bağlı kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki bazı nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini kaydeden yetkililer, aşırı yağışların trafiği aksattığını belirtti.

35 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından dolayı 35 kişi yaşamını yitirmişti.

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