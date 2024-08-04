Aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi öldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin çeşitli bölgelerinde son günlerde aşırı yağışlar etkili olurken, yağışlar ani sellere de yol açtı.
Yetkililer, yağışlara bağlı kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Bölgedeki bazı nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini kaydeden yetkililer, aşırı yağışların trafiği aksattığını belirtti.
35 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından dolayı 35 kişi yaşamını yitirmişti.