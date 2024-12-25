Asırlık çınar ağacı fırtınaya dayanamadı

Kaynak: İHA
Asırlık çınar ağacı fırtınaya dayanamadı

Antalya'da etkisini sürdüren kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi.

Antalya'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi.

firtina.jpgAntalya'nın Serik ilçesinde önceki gün başlayan aşırı yağış ve fırtına, ilçenin sembolü haline gelen asırlık çınar ağacını devirdi. Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, devrilmiş ağacı fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağacın kaldırılması için çalışmalara başladı.

"BÜYÜKLERİMİZDEN DUYDUĞUMUZA GÖRE BU AĞAÇ EN AZ 100 YILLIKMIŞ"

firtina2.jpgSabah saatlerinde çınar ağacını yerde gören esnaf, durum karşısındaki hayretini dile getirdi. Bölgedeki bir dükkan sahibi, "Sabah 06.30'da dükkanımı açarken ağacın devrildiğini fark ettim. Yıllardır duran asırlık çınarımızdan biri maalesef fırtına nedeniyle parçalanmış. Neyse ki kimse zarar görmedi. Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ağaç en az 100 yıllıkmış" dedi.

Bir diğer esnaf ise olaydan önce bir rüya gördüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Dört ay önce rüyamda kavak ağacının simitçiye doğru yıkıldığını görmüştüm. Allah'a şükürler olsun, kimseye bir zarar gelmedi."

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