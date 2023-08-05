Asırlık çınar ağacı villanın üzerine devrildi. Deprem oluyor sandılar

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde site içerisinde bulunan villanın çatısına asırlık çınar ağacı devrildi. Deprem olduğunu düşünen ev sahibi ise büyük korku yaşadı.

KAYNAK: İHA
Asırlık çınar ağacı villanın üzerine devrildi. Deprem oluyor sandılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki olay, Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanat Sokağı'nda bulunan ve gövdesinden kırılan asırlık çınar ağacı, site içerisinde bitişik olan Tülin G. ile Celal B.’ye ait villanın çatısına devrildi. Deprem olduğunu sanarak büyük korkuya kapılan ev sahipleri durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce etrafında güvenlik önlemi alınan ağaç, iş makinesine bağlanarak kesildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, villanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

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