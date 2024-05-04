Asitli içeceklerin hiç bilinmeyen büyük zararları ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Sıvı alımının önemi konusunda birçok uzman, asitli veya kafeinli içecekler yerine su tüketilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Asitli içecekler, geniş bir yaş aralığındaki insanlar tarafından tüketilmekte ve sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olabilmekte.

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, asitli içeceklerin tüketilmesinin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekti ve son yıllarda reflü, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve diyabet gibi hastalıkların artışında bu içeceklerin etkili olduğunu belirtti.

Göral, asitli içeceklerin dişlere ve mide sağlığına zarar verebileceğini, şişmanlık ve metabolik bozukluklara yol açabileceğini ifade etti.

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan ise, asitli içecek tüketiminin dünya genelinde arttığını ve bu durumun obezite gibi sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtti.

Arslan, asitli içeceklerin ağız sağlığına zarar verdiğini, kafein içeriği nedeniyle kalp ritminde bozukluklara ve bağımlılığa sebep olabileceğini, fosforik asit içeriği ile kalsiyum emilimini bozarak osteoporoz riskini artırabileceğini ve pankreastan salgılanan insülin hormonunun salınımını artırarak bel çevresi yağlanmasına katkıda bulunabileceğini açıkladı.

Asitli içeceklerin az bilinen zararları arasında, hücre yaşlanmasını hızlandırma, ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olma, kemik sağlığına ciddi zarar verme, şeker bağımlılığına yol açma ve meyve aromalı içeceklerin karaciğer yağlanmasını artırma gibi etkiler bulunmakta.

Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için asitli içecekler yerine su tüketiminin önemi vurgulanmakta.

Asitli içeceklerin tüketimi, sağlık üzerinde bir dizi olumsuz etkiye sahip olabilir ve bu etkiler genellikle göz ardı edildiği biliniyor.

İşte asitli içeceklerin tüketiminin bilinmeyen bazı ciddi zararları:

• Hücre Yaşlanması: Günlük olarak yaklaşık iki bardak asitli içecek tüketmek, hücrelerin yaşlanma sürecini altı yıl kadar hızlandırabilir.

• Ergenlikte Erken Menstrüasyon: Araştırmalar, günde birden fazla asitli içecek tüketiminin, ergenlik döneminde menstrüasyonun erken başlamasına neden olabileceğini göstermiştir.

• Kemik Sağlığına Zarar: Asitli içecekler, özellikle kola gibi içecekler, kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltabilir ve bu durum kemik erimesine yol açabilir.

• Şeker Bağımlılığı: Günde iki bardak asitli içecek tüketmek, şeker bağımlılığına yol açabilir ve tat alma duyusunu zayıflatabilir.

• Karaciğer Yağlanması: Meyve aromalı asitli içeceklerin tüketimi, yaygın inanışın aksine, karaciğer yağlanmasını artırabilir.

Bu nedenlerden dolayı, uzmanlar sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli ve kafeinli içecekler yerine su tüketilmesini önermekte.

Sağlıklı bir yaşam için, asitli içeceklerin tüketimini sınırlamak ve su içmeyi tercih etmek önemlidir.