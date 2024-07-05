Aşk bitti mi? O soruyu duyunca hemen uzaklaştı

Ünlü çift Aras Bulut İynemli ve Buse Meral'in ilişkilerinin sona erip ermediği konusundaki iddialar, magazin dünyasında geniş yankı buldu.

İlişkilerini kameralardan uzakta sürdürmeyi tercih eden ikiliden Buse Meral, bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

Aras Bulut İynemli ile ilişkisinin durumu hakkındaki soruya yanıt vermekten kaçınarak oradan ayrıldı.

Aras Bulut İynemli'nin, Bige Önal ile yedi yıl süren ilişkisinin 2022 Aralık ayında bitmesinin ardından, 24 yaşındaki meslektaşı Buse Meral ile yeni bir aşka yelken açtığı biliniyordu.

Ancak, çiftin bir süre önce ayrıldığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Buse Meral, bir konser öncesinde basın mensupları tarafından “Aras Bey ile ayrıldığınıza dair iddialar var, bu konuda ne söylemek istersiniz?” şeklindeki soruya, “Teşekkür ederim, ancak özel hayatım hakkında konuşmayı tercih etmiyorum” diyerek cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı.

Aras Bulut İynemli kimdir?

Aras Bulut İynemli, Türk dizi ve sinema oyuncusu. 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği eğitimi aldı.

Kariyerine çeşitli reklam filmleriyle başlayan İynemli, 2009 yılında "Arka Sokaklar" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve 2010-2013 yılları arasında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde "Mete Akarsu" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

İynemli, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü üstlenmiş, "Maral: En Güzel Hikayem" ve "İçerde" gibi popüler dizilerde başrol oynamıştı. 2017-2021 yılları arasında "Çukur" dizisindeki Yamaç Koçovalı karakteriyle büyük beğeni topladı.

Ayrıca, "7. Koğuştaki Mucize" filmindeki performansıyla da dikkat çekmiştir. 2023 yılında vizyona giren "Atatürk" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak önemli bir rol üstlendi.

Özel yaşamında ise, 2015-2021 yılları arasında oyuncu Bige Önal ile ilişkisi bulunmuş, ancak çift evlenmeden ayrıldı. Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda ve Beşiktaş taraftarı.

Sosyal medyada aktif olan İynemli, Instagram ve Twitter üzerinden hayranlarıyla iletişimini sürdürmekte.