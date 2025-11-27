Galatasaray üst üste 3 kez şampiyon olurken Mauro Icardi, attığı gollerle büyük pay sahibi oldu. Tribünlerin büyük sevgi beslediği Arjantinli futbolcu için 'Aşkın Olayım' şarkısı attığı her golden sonra bir ağızdan söylendi. Ancak geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından oyuncunun performansı düştü.

Tatilini uzun tutması ve bu sezon bir türlü istenen formu yakalayamaması Icardi'yi eleştirilerin odağına getirdi. Buna rağmen Süper Lig'de 7 gol atan oyuncu için yeni bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'e göre Galatasaray yönetiminin Icardi sevdası bitti. Çelikler; Neo Spor Youtube kanalındaki yayınında şunları söyledi: “Icardi ile ilgili net bir bilgi vereyim, net bir cümle yok fakat Ocak'ta ayrılabilirsek ayrılalım fikri ağır basıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki fiziksel görüntüsü, izin günlerinde sürekli Arjantin ve İtalya seyahatleri yönetim katında huzursuzluk yarattı. Okan Buruk da Ocak’taki ayrılma fikrine destek verdi."

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 169 dakika süre alan Icardi, gol veya asist üretemedi. Arjantinli golcü Süper Lig'de ise 17 maçta 764 dakika sahada kalırken 7 gol attı.