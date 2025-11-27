Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson Moraes, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK), sevk edilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde açıklamalar yaparken, bu konuya da değindi.

İşte Özbek'in sözlerinden öne çıkanlar:

'DERBİ ÖNCESİ GERGİNLİĞE GEREK YOK'

"Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz."

'HAKEM KARARLARI SONUCU ETKİLEDİ'

"Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı! Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ARZU ETTİĞİMİZ YERE ULAŞACAĞIZ'

"Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar."

'TRANSFERDE SESSİZ AMA NİTELİKLİ ÇALIŞIYORUZ'

"Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübüne olur. Sessiz ama nitelikli bir transfer dönemine çalışıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz."

'EDERSON İÇİN BAŞKA BİR UYGULAMAYA GİDECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

"O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum."