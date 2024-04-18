Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor

İstanbul Tophane kruvaziyer limanı, tarihi boyunca ilk defa bu kadar büyük bir yolcu gemisini ağırlayacak. 345 metre uzunluğundaki bu gemi tam 4 bin 300 yolcu kapasiteli. Aşk gemisi olarak da bilinen bu gemi 2 Mayıs tarihinde demir atacak.

Bülent Cankurt’un edindiği bilgilere göre, bu sayede İstanbul sosyetesi aşk gemisini yakından görme şansına sahip olacak. Devasa kruvaziyer gemisinin kaptanı olan Paulo Arrigo, Tophane kruvaziyer limanına demir atmasının ardından İstanbul sosyetesine bir davet de verecek.

Gemiye gelen konuklar davet sırasında İstanbul’u gezerken aynı zamanda kaptan Paulo Arrigo’da İstanbul sosyetesine bu devasa gemisini gezdirecek.