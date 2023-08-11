‘Aşk-ı Memnu’ setinden görülmemiş fotoğraf. Yıllar sonra ortaya çıktı

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Bir döneme damga vuran, başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

YILLAR SONRA PAYLAŞTI

Zaman zaman "Aşk-ı Memnu"ya ait kamera arkası görüntülerini, set fotoğraflarını yayınlayan Şinasi Serçe, yine diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta dizide "Adnan Ziyagi"'i canlandıran Selçuk Yöntem, "Behlül"e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve "Bihter"i oynayan Beren Saat yer alıyor.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk-ı Memnu" dizisi, 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu.

