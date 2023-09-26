Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in sevgilisi bakın kim çıktı

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Cemile karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Yıllar içindeki değişimiyle sık sık konuşulan ünlü oyuncu bu defa aşk dolu kareleriyle gündeme geldi. Pelin Ermiş'in sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Ermiş'in sevgilisi kendisi gibi oyuncu Deva Enes Külahçı.

Bu zamana kadar birçok film ve dizide rol almış olan Deva Enes Külahçı şimdilerde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.

