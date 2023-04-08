Aşk- ı Memnu’nun sevilen oyuncusu hastanelik oldu. Son durumunu meslektaşı açıkladı

Mynet'in haberine göre, Aşkı Memnu dizisindeki rolüyle milyonların tanıdığı Rana Cabbar, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız, Cabbar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı. Uğur Mumcu’nun yazdığı “Sakıncalı Piyade” oyunundaki, “sakıncalı” rolünü ilk oynayan aktördür.