Aşka Düşman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

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Aşka Düşman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç ve Merve Nur Bengi'nin yer aldığı Aşka Düşman ilk bölümüyle görücüye çıktı. Peki, Aşka Düşman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

İlk bölümü TV8 ekranlarında yayınlanan Aşka Düşman dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşka Düşman dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Aşka Düşman 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

AŞKA DÜŞMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç ve Merve Nur Bengi'nin yer aldığı Aşka Düşman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aşka Düşman dizisinin 2. bölümü 11 Ocak Perşembe yani bu akşam TV8’de yayınlanacak.

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AŞKA DÜŞMAN KONUSU NEDİR?

Aşka Düşman, aşka mesafeli bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin, doktor Uygar ile yaşadığı zorlu aşk hikayesine odaklanıyor.

İnci, bu dramatik öyküde, üç kardeş arasında yer alarak aşkın imkansızlıklarla dolu yolculuğunu deneyimleyecek.

Doktor Uygar ile aralarındaki duygusal bağ, çeşitli engellerle ve zorluklarla dolu, izleyiciyi duygu yüklü bir hikayenin içine çekiyor.

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