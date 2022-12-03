Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülendi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.
Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülendi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.
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