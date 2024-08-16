Aşkale’de kaçak sigara operasyonu

Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Aşkale ilçesinde tütün, makaron ve sigara kaçaklığı operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, operasyonda, bin 539 paket gümrük kaçağı sigara, 24 bin 900 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 60 bin 800 adet boş makaron, 39 paket tütün, 33 kg kıyılmış tütün, 1 adet kompresör ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde; F.Ü ve A.A isimli iki şüpheli şahsın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.