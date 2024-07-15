Aşkale’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Aşkale’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesi son 2 haftada aynı mevkide dördüncü kez zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Erzincan - Erzurum istikametinde bugün saat 14.00 civarlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 38 US 620 plakalı hafif ticari araç Tepebası mevkiini geçtikten sonra yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda dönmeye başlayan araç, akabinde bariyerlere çarparak durabilirken, arkasında seyreden 25 AR 415 plakalı otomobil ile 34 HKJ 484 plakalı otomobillerde art arda kaza yaptılar.

Olayda biri ağır 4 yaralı ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Büyük çapta maddi hasar olan kaza yerinde 2 hafta içerisinde 4 zincirleme kaza yaşanması üzerine vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi.

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