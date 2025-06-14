Asker eğlencesi 18 yaşındaki gence mezar oldu!

Olay, Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yenice Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının askere gideceği için düzenlediği eğlenceye katılan Deniz Özel (18) ile V. T. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Zamanla tartışma büyüyerek V. T. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deniz Özel'i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç yere yığılırken bıçaklayan V. T. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özel'i hastaneye sevk etti. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Deniz Özel hayatını kaybetti.

Özel'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan V. T. sonrasında babası ile birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.