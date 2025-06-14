Asker eğlencesi 18 yaşındaki gence mezar oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Asker eğlencesi 18 yaşındaki gence mezar oldu!

Denizli'de askere gidecek olan akrabasının düzenlediği eğlenceye katılan 18 yaşındaki genç, eğlencede çıkan tartışma sonucu bıçaklandı. Aldığı darbeler sonucu genç hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yenice Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının askere gideceği için düzenlediği eğlenceye katılan Deniz Özel (18) ile V. T. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Zamanla tartışma büyüyerek V. T. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deniz Özel'i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç yere yığılırken bıçaklayan V. T. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özel'i hastaneye sevk etti. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Deniz Özel hayatını kaybetti.

Özel'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan V. T. sonrasında babası ile birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asker eğlencesi 18 yaşındaki çocuğa mezar oldu!

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