Asker eğlencesi ölümle sonuçlandı. Bu magandalara kim dur diyecek

İzmir'de asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açılması sonrası bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili olduğu belirtilen iki kişi ise gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Asker eğlencesi ölümle sonuçlandı. Bu magandalara kim dur diyecek

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaşarlı Mahallesi'nde askere gidecek R.Ö. için düzenlenen eğlencede silahla ateş açılması sonucu Erkan Günay (51) vuruldu.

olayyeri.pngİhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

H.A.I. ve Ü.Ç. gözaltına alındı.

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