Asker eğlencesi tehlikeli dakikalar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Asker eğlencesi tehlikeli dakikalar

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir asker uğurlama konvoyu sırasında, bir motosiklet sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtığı bildirildi.

Konvoydaki diğer bir katılımcı tarafından videoya alındı. Söz konusu olay, Esenyalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, konvoyda ilerleyen şahıs, hareket halindeyken silahını çekerek havaya ateş açmış. Bu olayın görüntüleri, konvoyun diğer üyelerinden biri tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlerin yasal sonuçları hakkında uyarılarda bulunarak, vatandaşları silah kullanımı konusunda daha sorumlu olmaya çağırdı.

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