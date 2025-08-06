Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Kayseri’de ailenin dalgınlığı büyük bir acı yaşadı. Kayseri’de dayısının asker eğlencesine katılan 1,5 yaşındaki bebeğe otomobil çarptı. Y.D, aracını park etmeye çalışıyordu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de meydana geldi. Y.D.'nin park etmek istediği 38 LU 101 plakalı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı. Durumu fark eden Y.D., aracı durdurup indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umay Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ile uzaktan akraba olduğu öğrenilen Umay Y.'nin, ailesiyle birlikte dayısının asker eğlencesine katılmak için bölgede olduğu öğrenildi.

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

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