Asker eğlencesi yarım kaldı! Umay bebek den acı haber

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de meydana geldi. Y.D.'nin park etmek istediği 38 LU 101 plakalı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı. Durumu fark eden Y.D., aracı durdurup indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umay Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ile uzaktan akraba olduğu öğrenilen Umay Y.'nin, ailesiyle birlikte dayısının asker eğlencesine katılmak için bölgede olduğu öğrenildi.