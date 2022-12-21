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Esad'dan asker kaçaklarına af kararı

Türkiye’nin Suriye’yle yakınlaşma tartışmaları devam ederken Esad’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Suriyelileri geri göndermeme bahanelerinden biri daha çöktü.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:30
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Asker kaçakları için Esad'dan af kararı

Esad'dan asker kaçaklarına af kararı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede asker kaçaklarına yönelik yeni af ilan etti. Esad tarafından imzalanan kararnamede, 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis cezası almayacağı belirtildi. 

İmzalanan kararnamede, zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkedeki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı da ifade edildi.

21 ARALIK ÖNCESİNİ KAPSIYOR

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağının altı çizildi.

Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bu adımın son dönemde Türkiye'den gelen Suriye'yle normalleşme sinyalleriyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Suriye ile normalleşme adımları konusunda “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı. 

Erdoğan, geçen hafta da “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da “Erdoğan’ın Suriye’yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz” diyerek Moskova’nın konuyla ilgili Şam’la temasta olduğunu duyurmuştu.

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