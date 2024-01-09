Asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Dün akşam saat 20.00 sularında İspat Cami Mahallesinde meydana gelen olayda asker uğurlama konvoyunda bulunan E.Y’nin sürdüğü otomobilde bulunan yolcu C.S aracın tepesinden ruhsatsız av tüfeği ile havaya 3 el ateş açtı.

Ateşin ardından olayı polise ihbar eden vatandaşlar sayesinde havaya ateş açan maganda yakalandı.

Araç sürücüsü E.Y ve havaya ateş açan C.S gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü ifade sonrasında serbest bırakıldı, C.S ise çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.