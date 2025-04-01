Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Bursa'da, askeri uğurlamak için terminale giderken bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen servis minibüsü devrildi. Kazada 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden Muharrem Baysal, 16 S 0929 plakalı servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Tuğsem Akçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

Asker uğurlaması facia ile bitti! 1 ölü 5 yaralı

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