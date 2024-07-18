Askeri alanlar ranta açılıyor. Hani yeşil alan olacaktı?

AKP iktidarının, askeri arazilerin "yeşil alan" olarak korunacağına dair vaatlerine rağmen, Türkiye genelinde bu alanlar parsel parsel imara açılmaya devam ettiği iddia edildi. İstanbul'un Çekmeköy bölgesi, bu durumun en güncel örneği olarak öne çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Çekmeköy Kışlası, 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı olarak dikkat çekiyor. İlk olarak Emlak Konut tarafından "Çınarköy Evleri" adıyla konut ve villa inşaatına açılan kışlada, toplam 2.114 konut yapılması planlandı. Ayrıca, İzka Gayrimenkul-Park İstanbul Adi Ortaklığı, kışla arazisinde 23.849 metrekarelik alanda 456 konut ve 479 araçlık otopark içeren bir toplu konut projesi hazırladı. Bu projeye toplam 1.316 milyar TL yatırılması öngörüldüğü ve 2027 yılında tamamlanması beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde birçok askeri alanın imara açılması süreci hız kazandı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi verilerine göre, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş ve Çekmeköy gibi bölgelerdeki önemli askeri alanlar, konut ve ticari projelere dönüştürüldü. Bu dönüşüm, özellikle çevresel açıdan hassas bölgelerde, yüzlerce ağacın kesilmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açtı.