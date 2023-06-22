Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Moldova'nın Zimbru takımı ile eşleşmesi bazı sıkıntıları beraberinde getirebilir. Sarı-Lacivertli yöneticiler şimdiden harekete geçti.

Askeri darbe korkusu Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda San Marino'nun La Fiorita ile Moldova'nın Zimbru takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son dönemde Sheriff takımının gösterdiği başarıların ardında Moldova takımları Avrupa'da dikkat çekmeye başladı.

Fenerbahçe için olası bir Zimbru eşleşmesi ise sıkıntılın bir sürecin içine girilmesi anlamına gelebilir.

Fotospor'un haberine göre vize sornunu olmamasına rağmen sarı-lacivertli taraftarlar maçı izlemek için Moldova'ya gidemeyebilir. Hatta maç seyircisiz bile oynanabilir.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş Moldova'yı da yakından ilgilendiriyor... Ukrayna Devlet Başkanıo Vlademir Zelensky birkaç Rusya'nın Moldova'da askeri darbe yapacağını iddia etti.

Hatta 16 Şubat'ta Sheriff'in Partizan'ı ağırladığı UEFA Konferans Ligi maçı güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynandı.

Fenerbahçe yönetimi güvenlik gerekçesiyle maçın tarafsız sahada oynanmasını dahi talep edebilir.


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