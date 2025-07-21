Askeri uçak okul kampüsüne çakıldı! Çok sayıda ölü, 100'den fazla yaralı var. Bangladeş'te korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı okul kampüsüne düştü. Kazada en az 19 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dünya tarihine geçecek bir kaza meydana geldi. Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 19 kişi yaşamını yitirdi.

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Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğuna dikkat çekti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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